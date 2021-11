Internationales Karate-Turnier : Silber und Bronze für Nam Mai und Felix Behrendt vom SSV Nübbel beim Wado Kai Cup

221 Kämpfer aus zehn europäischen Nationen gehen beim Turnier in Halle an der Saale auf die Matte. Die beiden Athleten vom SSV Nübbel werden im Einzel jeweils Dritter, mit dem Nationalteam belegen sie Platz 2.

Nübbel | Der Start beim European Wado Kai Cup in Halle an der Saale hat sich für Nam Mai und Felix Behrendt gelohnt. Die beiden Karateka des SSV Nübbel kehrten jeweils mit einer Bronzemedaille im Einzel und einer Silbermedaille mit dem Team zurück. Weiterlesen: Nur der Europameister war stärker: Nam Mai aus Nübbel erkämpft sich DM-Silber Insgesamt 221 At...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.