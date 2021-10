Service-Club in Rendsburg : Mit Säge und Spaten: So legen sich die Männer von Round Table 68 ins Zeug

Ein Unterstand für die BMX-Bahn, eine Frischzellenkur für den Außenbereich einer Kita: Die Männer vom Rendsburger Service-Club RT68 haben sich eigenhändig ins Zeug gelegt, um Gutes zu bewirken.

Rendsburg | Der Service-Club Round Table 68 (RT68) in Rendsburg sammelt nicht nur Spenden oder organisiert gemeinnützige Veranstaltungen – vom „Summer of 68“-Open-Air bis zur „Rocknight“ im Bullentempel. Die 23 Mitglieder, ausnahmslos Männer von 18 bis 40 Jahren, packen auch selbst an, um Gutes zu bewirken. Zwei „Spatenprojekte“ wurden in diesem Jahr umgesetzt. ...

