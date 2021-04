Imland-Klinik Rendsburg : Seltenes Ereignis: Gharam Talab (35) bringt Drillinge zur Welt

In den vergangenen 25 Jahren gab es in Rendsburg nur sechs weitere Drillingsgeburten.

Rendsburg | Es war ein „Geschenk des Himmels“. So drückte Gharam Talab (35) ihre Freude wenige Tage nach der Geburt ihrer Drillinge am 7. April in der Rendsburger Imland-Klinik aus. Sechs Wochen zu früh Das Mädchen und die beiden Jungs kamen am Morgen kurz vor 10 Uhr zur Welt. Massa war die erste (1990 g schwer und 42 cm). In derselben Minute erblickte auch...

