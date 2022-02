Großeinsatz der Feuerwehr : Nach Brand in Sehestedt: Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen

Dichter Rauch über Sehestedt: Am Donnerstagmittag, 17. Februar, rückte die Feuerwehr mit einem Großaufgebot zum Eiderblick aus. Ein Feuer in einem Carport setzte ein angrenzendes Wohnhaus in Brand.

Sehestedt | Gegen 11.30 Uhr waren die ersten Einsatzfahrzeuge zum Eiderblick in Sehestedt unterwegs. Um 13.30 Uhr brannte ein Einfamilienhaus nach wie vor. 120 Einsatzkräfte der Wehren aus Sehestedt, Holtsee, Bovenau, Edersdorf, Büdelsdorf, Bredenbek, Schacht-Audorf waren vor Ort. Um 16 Uhr meldete Polizeisprecher Sönke Petersen, dass die Löscharbeiten noch an...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.