Sehestedt, Breiholz, Rendsburg : Hochwasser im Nord-Ostsee-Kanal: Fähren nehmen keine Fahrzeuge an Bord

Die Einschränkung gilt an den Fähren Breiholz, Sehstedt, Landwehr und Nobiskrug seit Dienstag, 22. Februar, 11 Uhr.

Sehestedt | Die Regenfälle der vergangenen Tage hinterlassen im Kreis Rendsburg-Eckernförde in Form von zahlreichen Überschwemmungen in Gärten und auf Feldern ihre Spuren. Und auch im Nord-Ostsee-Kanal sorgen die Wassermassen für Probleme. Wegen Hochwassers nehmen die Fähren in Breiholz, Sehestedt, Rendsburg (Nobiskrug) und Landwehr seit Dienstag, 22. Februar, üb...

