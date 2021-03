Seefeld : 90. Geburtstag: Marianne Hansen kam über weltweite Umwege in den Norden

Die Jubilarin lebte in Schweden und Südafrika. In Hanerau-Hademarschen engagiert sich Hansen im Museumsverein.

Hanerau-Hademarschen | Marianne Hansen aus Seefeld feiert heute ihren 90. Geburtstag. Ihr Geburtsort, wo sie am 19. März 1931 zur Welt kam, liegt heute in der russischen Oblast Kaliningrad: Jodlauken im Landkreis Insterburg in Nordostpreußen. Ab 1934 lebte Marianne Wilhelm in Nordenburg (heute: Krylowo). Nach der Vertreibung in der Schlussphase des Zweiten Weltkriegs fand s...

