Unfall in Hohenwestedt : VW Polo kollidiert auf der B430 mit Viehtransporter

An der Kreuzung B430/L123 in Hohenwestedt ist es am Donnerstagmorgen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Einer der Fahrer musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden.

Hohenwestedt | Am Donnerstagmorgen sind in Hohenwestedt zwei Fahrzeuge zusammengestoßen. Gegen 9.10 Uhr kollidierten an der Kreuzung B430/L123 ein Pkw und ein Viehtransporter. Der 30 Jahre alte Fahrer des Viehtransporters war aus Schenefeld in Richtung Neumünster unterwegs. Der VW Polo fuhr auf der L123 von Grauel in Richtung Hohenwestedt. Polo-Fahrer schwer verl...

