Rendsburger Wochenend-Kolumne : Schwebefähre dreimal schneller als ein Jet? Kurioses und Überraschendes zur Einweihung

Endlich haben wir die Schwebefähre zurück. Die Einweihung war würdevoll. Eine der Rednerinnen sorgte für eine gewisse Erheiterung – aber nur bei Eingeweihten.

Rendsburg / Osterrönfeld | Wie ungerecht doch manchmal das Leben ist. Als vor einem halben Jahr die erste der neuen und hochmodernen NOK-Hybridfähren an der Fährstelle Nobiskrug getestet wurde, hat sich kaum jemand dafür interessiert. Doch als am Freitag – ein paar hundert Meter entfernt – eine viel kleinere Fähre den Betrieb aufnahm, waren die Menschen so verzückt, dass sie in...

