Mit Video aus Osterrönfeld : Es nervt! Darum klagt eine Anwohnerin über die Schranken der Schwebefähre

Die Freude über die neue Schwebefähre ist groß. Nur die Schranken an Bord und davor sorgen für Verwunderung und Unmut. 130 Mal am Tag geben sie schrille Töne von sich. Bis zu 100 Meter weit ist das zu hören.

Osterrönfeld | Das Duett der schrillen Töne beginnt mit der Schranke an Land. Sie steht an der Zufahrt zur neuen Schwebefähre über den Nord-Ostsee-Kanal. Wie in Zeitlupe setzt sich der senkrecht aufgerichtete Schlagbaum in Bewegung. 25 Sekunden wird er benötigen, um die unterste Position zu erreichen. In dieser Zeit piepst es im Stakkato – so laut, dass das Signal n...

