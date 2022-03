Eine Woche nach Inbetriebnahme : Rendsburger Schwebefähre stellt „wegen Sturm“ den Betrieb ein – bei Windstärke 3

Eine schlüssige Erklärung für den plötzlichen Stopp gab es zunächst nicht. Denn es wehte nur ein schwacher Wind.

Rendsburg | Eine Woche nach ihrer Inbetriebnahme hat die neue Schwebefähre am Freitag, 11. März, offenbar mit technischen Problemen zu kämpfen. Am Nachmittag wurde der Pendelverkehr eingestellt. „Keine Überfahrt wegen Sturm“ hieß es zunächst auf einer Hinweistafel am Rendsburger Anleger. Zu dieser Zeit wehte der Wind mit drei Windstärken aus südlichen Richtung...

