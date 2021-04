Naturfilmer aus Aukrug : Zwerg- und Singschwäne zu Gast im Norden: Joachim Hinz präsentiert neuen Film

Das fünfeinhalbminütige Werk ist auf Youtube zu sehen. Die Aufnahmen entstanden in Lütjenwestedt und Rendsburg.

Aukrug | „Zwerg- und Singschwäne – Wintergäste in Schleswig-Holstein“: So lautet der Titel eines brandneuen Naturfilms von Joachim Hinz. Das fünfeinhalbminütige Werk des Aukrugers kann man sich ab sofort im Internet auf Youtube anschauen. Weiterlesen: Libellen in den Hauptrollen: Joachim Hinz präsentiert neuen Naturfilm „Wenn wie vor ein paar Wochen endl...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.