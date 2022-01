Nord-Ostsee-Kanal : Schutz vor Corona: 3G-Regel auf Kanalfähren gilt auch für Autofahrer

Selbst wenn Passagiere in ihrem Fahrzeug sitzen bleiben, müssen sie damit rechnen, kontrolliert zu werden.

Rendsburg | Um die Ausbreitung von Corona zu bremsen, gilt seit Ende November die 3G-Regel im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). Dazu zählen die Fähren auf dem Nord-Ostsee-Kanal. Was viele Autofahrer nicht wissen: Auch sie müssen sich an die Vorgaben halten, selbst wenn sie in ihrem Fahrzeug bleiben. Passt zum Thema: Gesundheitsamt kündigt Maskenkontrolle...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.