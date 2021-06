Ende des Corona-Schuljahres : Gitte Hougaard-Werner: „Spätfolgen der Pandemie sind noch nicht absehbar“

Die Leiterin der Vestermølle Danske Skole in Elsdorf-Westermühlen blickt im Interview zurück. Homeschooling und Hygieneregeln haben Schülern, Lehrern und Eltern vieles abverlangt.

Elsdorf-Westermühlen | Mit der Ausgabe der Zeugnisse endet am Freitag das Schuljahr 2020 / 2021. Ein Jahr, das von Homeschooling, Corona-Tests und Hygieneregeln geprägt war – an großen wie in kleineren Schulen. Die Vestermølle Danske Skole in Elsdorf-Westermühlen gehört mit ihren 23 Schülern verteilt auf vier Klassenstufen zu den kleinsten Schulen im Kreis Rendsburg-Eckernf...

