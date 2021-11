Einzigartig in der Region : In der Schule Altstadt: Rendsburg hat jetzt eine Boulderhalle

In Rendsburg kann ab jetzt gebouldert werden. 20 Meter ist sie lang, die neue Boulderwand In der Turnhalle der Schule Altstadt. Klettern können Schüler, sowie Mitglieder des Rendsburger TSV.

Rendsburg | Seitlich an einer Wand entlang klettern – und das ohne Sicherung. Bouldern sieht spektakulär aus. Jetzt kann auch in Rendsburg dem Trendsport nachgegangen werden. Die neue, 20 Meter lange, Kletterwand in der Schule Altstadt wurde am Dienstag, 16. November eingeweiht. Genutzt werden kann sie ausschließlich von den Schülern der Schule Altstadt und von M...

