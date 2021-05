SH-Liga-Saisonstart am 30. Mai : Faustballerinnen des TSV Schülp ziehen sich aus 2. Bundesliga zurück

Anfang Juni genießen die Faustballerinnen des TSV Schülp Heimrecht.

Schülp bei Nortorf | Die 2. Faustball-Bundesliga der Frauen soll im Mai in ihre Feldsaison starten. Doch der Vereinsname TSV Schülp taucht im Spielplan nicht auf, obwohl die Schülperinnen in der Mini-Saison 2020 den Vizetitel erkämpft hatten. Der Grund: Das Team aus dem Nortorfer Land zieht sich freiwillig in die Schleswig-Holstein-Liga zurück. Auch interessant: Faustb...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.