Schülp b. Rendsburg : Auf dem Weg nach Russland: NOK nach Tankerhavarie gesperrt

Das Spezialtankschiff ist auf dem Weg in den russischen Hafen Primorsk.

Schülp b. Rendsburg | Der Nord-Ostsee-Kanal ist derzeit dicht. Der Tanker „Hafnia Torres“ ist an der Weiche Schülp am Dienstagmorgen manövrierunfähig liegen geblieben. Das Schiff ist eigentlich auf den Weg in den russischen Hafen Primorsk. Derzeit versucht der Schlepper Parat aus das Schiff an die Leine zu nehmen. Zahlreiche Schiffe müssen aufgrund der Havarie warten. +++...

