Handball-SH-Liga der Frauen : 26:29 gegen Horst/Kiebitzreihe: Schülp/Westerrönfeld/Rendsburg verpasst Sprung auf Platz 7

Die fünfte Saisonniederlage nimmt schon vor der Pause Formen an. Jubeln durfte hingegen die HSG Eider Harde, die nach dem 36:22 bei der HSG Mönkeberg-Schönkirchen II Tabellenzweiter bleibt.

Westerrönfeld | Die HSG Schülp/Westerrönfeld/Rendsburg hat den Sprung auf Platz 7 in der Handball-SH-Liga der Frauen verpasst. Mit „Ersatz-Coach“ Patrick Petriesas an der Seitenlinie unterlagen die Westerrönfelderinnen in eigener Halle dem Tabellennachbarn HSG Horst/Kiebitzreihe mit 26:29. Auch interessant: Duell der Tabellennachbarn: HSG Schülp/Westerrönfeld/Rend...

