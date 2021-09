Schülldorf : Container gerät in Brand – schnelles Eingreifen der Feuerwehren verhindert Schlimmeres

Gegen sieben Uhr waren die Wehren am Donnerstag wegen einer starken Rauchentwicklung in der Nähe der Bahngleise alarmiert worden.

Schülldorf | Starke Rauchentwicklung wurde am Donnerstagmorgen auf einem Grundstück neben den Bahngleisen in Schülldorf gemeldet. Ein Container war in Brand geraten. Aus diesem Grund wurden zunächst die Feuerwehren aus Schülldorf und Schacht-Audorf alarmiert. Nachdem die Wehren am Einsatzort eintrafen, wurde zusätzlich die Feuerwehr aus Osterrönfeld angefordert...

