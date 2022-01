Imland-Klinik : Geburtstag mit Schnapszahl: Am 02.02.22 kommen in Rendsburg mehr Kinder zur Welt

Ein Datum mit Schnapszahlen soll Glück bringen – vor allem als Geburtstag. In der Geburtsstation der Imland-Klinik Rendsburg herrscht deshalb am 2. Februar Hochbetrieb.

Rendsburg | Im kommenden Monat stehen zwei besondere Daten an: der 2. und der 22. Februar. Schnapszahlen als Geburtstag sollen Glück bringen: Für werdende Mütter also eventuell ein Anlass, den Geburtstermin des eigenen Kindes vorauszuplanen. Was im ersten Moment außergewöhnlich klingt, ist in der Rendsburger Imland-Klinik allerdings Realität. „Es gibt tatsächlich...

