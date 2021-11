Fläche auf Schiffbrückenplatz : Frost oder Frust? Corona-Risiko begleitet den Aufbau der Eisbahn in Rendsburg

Am 22. November soll die Eisbahn auf dem Schiffbrückenplatz eingeweiht werden. Innenstadt-Besucher blicken der Adventszeit mit gemischten Gefühlen entgegen. Werden die Corona-Regeln bis zur Eröffnung verschärft?

Rendsburg | Der Aufbau für den Weihnachtsmarkt mit Eisbahn im Rendsburger Stadtzentrum hat begonnen. Geplanter Auftakt für „De lütte Wiehnacht“ ist am Montag, 22. November. Bis zum 9. Januar 2022 sollen Kufenkünstler und Punschtrinker auf ihre Kosten kommen. Hoffentlich gibt es keine Verschärfung der Corona-Verordnung. Im Anschluss an den Wochenmarkt am S...

