Feuer in Kleinvollstedt : Scheune steht in der Nacht zu Dienstag lichterloh in Flammen – Gebäude komplett zerstört

Die Scheune gehörte zu einer therapeutischen Einrichtung an der A7.

Kleinvollstedt | In Nacht von Montag auf Dienstag waren mehrere freiwilligen Feuerwehren in Kleinvollstedt im Einsatz. Angrenzend an die A7 stand auf dem Gelände einer therapeutischen Einrichtung eine Scheune lichterloh im Vollbrand. In der Scheune wurden Stroh und landwirtschaftliche Geräte gelagert, darunter auch ein Traktor. Das Gebäude war nicht mehr zu retten,...

