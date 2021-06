Lürssen-Kröger Schacht-Audorf : Superjacht ohne Namen verlässt Werft: Erste Probefahrt führte zur Ostsee

Baustart für das Projekt namens „13800“ war vor drei Jahren. Noch in diesem Sommer soll das Schiff an einen anonymen Kunden übergeben werden. Erst kürzlich hatte die Jacht „Jag“ das Gelände des Schiffbauers verlassen.

Schacht-Audorf | Eine brandneue Luxus-Jacht der Lürssen-Kröger Werft in Schacht-Audorf war am Donnerstag im Bereich der Kieler Förde für Probefahrten unterwegs. Details zu dem Schiff mit dem Projektnamen „13800“ sind noch geheim. Am Heck der Luxus-Jacht ist der wohl künftige Name noch abgedeckt. Auch zum künftigen Eigner macht Werft keine Angaben. Auch interessant:...

