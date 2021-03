Schacht-Audorf : Streit um abgesperrte Badestelle: Bürgermeisterin Beate Nielsen verteidigt Dörpsee-Zaun

Die Haftung liegt bei der Gemeinde, sagt Beate Nielsen. Die Gemeindevertreter befassen sich jetzt erneut mit dem Thema.

Schacht-Audorf | Der Zaun um den Dörpsee in Schacht-Audorf sorgt für Ärger. Viele Bürger wollen, dass die Badestelle auch außerhalb der Badesaison geöffnet wird. Bis Mittwochmorgen hatten 863 Menschen eine entsprechende Online-Petition unterschrieben, hinzu kommen rund Unterschriften in Papierform. Hintergrund: Im Mai 2020 entschied die Gemeindevertretung, den See ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.