Unfall in Schacht-Audorf : 39-Jährige fährt gegen Glascontainer und verletzt sich schwer

Die Frau wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass sie noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte aus ihrem Fahrzeug geholt werden musste.

Schacht-Audorf | In Schacht-Audorf ist es am Donnerstag kurz vor 21 Uhr zu einem folgenreichen Verkehrsunfall gekommen. Eine 39-jährige Frau fuhr gegen einen Glascontainer, der sich direkt gegenüber dem Feuerwehrgerätehaus befand. Einsatzkräfte aus Schacht-Audorf und Rendsburg wurden alarmiert. Autofahrer fährt in Glascontainer Bei Eintreffen der Feuerwehr befan...

