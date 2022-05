Einführungsgottesdienst am 8. Mai : Jevenstedt: Was die neue Pastorin Sandra Reimer an ihrer Arbeit reizt

Die Kirchengemeinde Jevenstedt hat eine neue Pastorin. Sandra Reimer (31) trat ihre Stelle am 1. Mai an. Beim Einführungsgottesdienst am Sonntag, 8. Mai, in der Jevenstedter Kirche stellt sie sich ihrer Gemeinde vor.

Jevenstedt | Einen Tag nach der Ordination – ihrer ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.