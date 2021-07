Saisonstart auf Hof Kühl : Naschen bei der Ernte erlaubt: Himbeeren zum Selberpflücken in Heinkenborstel

Bis voraussichtlich Mitte August können Gäste sich bei Jürgen und Karen Kühl auf 1,5 Hektar Anbaufläche die schönsten Früchte heraussuchen.

Heinkenborstel | Himbeeren zum Selberpflücken oder zum Mitnehmen, Himbeeren in Torten- oder Kuchenform, als Marmelade, Gelee, Saft oder Eis: Beim „Himbeerglück“ in Heinkenborstel hat die neue Saison begonnen. Der große Besucherandrang am ersten Wochenende zeigt Karen und Jürgen Kühl, dass sie mit ihrem Direktvermarktungskonzept genau richtig liegen. Zwei Kilo in 30...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.