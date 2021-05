Gross Rheide : Randalierer übergießen Autos mit Lack

In der Nacht vom 23. auf den 24. Mai wurde ein Schaden von mehreren tausend Euro angerichtet. Möglicherweise hat ein Anwohner den Täter beobachtet.

28. Mai 2021, 13:10 Uhr

Groß Rheide | In der Nacht von Sonnabend, 23. Mai, auf Sonntag, 24. Mai, kam es auf einem Privatgrundstück in der Hauptstraße in Groß Rheide zu verschiedenen Sachbeschädigungen.

Zerstochene Autoreifen und aufgeschlitzte Strohballen

Es wurden unter anderem zwei Privatfahrzeuge mit weißem Lack übergossen und diverse Autoreifen und die Reifen eines Anhängers zerstochen. Außerdem schlitzte der unbekannte Täter die Folie großer Strohballen auf, sodass diese neu verpackt werden mussten. Durch diese Taten entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Dunkel gekleideter Mann in Tatortnähe

Ein Anwohner der Hauptstraße hat im Zeitraum zwischen Mitternacht und 1.30 Uhr einen dunkel gekleideten Mann in Tatortnähe beobachtet. Dieser Unbekannte war auffallend dick und groß. Er war bekleidet mit einer knielangen Hose.

Weitere Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit den Ermittlern der Polizeistation Kropp unter der Rufnummer 04624/4506680 in Verbindung zu setzen.

