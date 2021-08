SHMF in der ACO-Thormannhalle : „Tea Time“-Konzert: 90 Musiker aus 26 Nationen begeistern Publikum in Büdelsdorf

Den Zuhörern wurde ein abwechslungsreiches Programm geboten. Es gab sogar eine Uraufführung in Anwesenheit des Komponisten.

Büdelsdorf | Von „bekannt und bewährt“ bis „ganz neu und anregend“ bot das „Tea Time“-Konzert in der Büdelsdorfer ACO-Thormannhalle am Sonnabend so viel Abwechslung wie selten. Sogar eine Uraufführung in Anwesenheit des Komponisten war dabei: Die „Dirty Elise“ erinnerte an Ludwig van Beethovens Meisterstück. Weiterlesen: „Tea Time“-Konzert in abgespeckter Form ...

