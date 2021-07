Auf Gut Emkendorf : Schleswig-Holstein Musik Festival: Open-Air-Konzert bei aufziehendem Gewitter

Für die Zuhörer war der Donner deutlich vernehmbar. Doch die Wetterfee meinte es gut mit dem Publikum: Es kamen nur vereinzelte Regentropfen vom Himmel. Vier Lautsprechertürme sorgten für guten Klang.

Emkendorf | Open-Air-Konzert in Emkendorf mit großem Orchester und Weltstar-Cellistin Sol Gabeta. Am Tag nach dem Auftritt in Lübeck: Landpartie. Gleich in mehrfacher Hinsicht spannend: Das Wetter drohte mit einer kräftigen Regenwolke wenige Kilometer vor Emkendorf – gefährdete aber den Abend nicht weiter. Es machte sich nur noch durch leichtes Donnergrollen beme...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.