Folgen für Stadtwerke SH : Russland droht mit Gas-Lieferstopp: Ist die Versorgungssicherheit in Rendsburg gefährdet?

Sollte Russland die Lieferungen einstellen, müssten die Reserven aus den Speichern genutzt werden. Eng werden könnte es nach Einschätzung eines Experten der Stadtwerke SH im Winter 2022/23.

Rendsburg | Seit fast zwei Wochen führen die Russen Krieg gegen die Ukraine. Russisches Gas kommt trotzdem weiterhin in großen Mengen nach Deutschland. Doch damit könnte es schon bald vorbei sein. Russland hat jetzt einen Gas-Lieferstopp angedroht. Doch was würde das für Stadtwerke-Kunden in Rendsburg bedeuten? Drohen weitere Preissteigerungen oder gar ein Versor...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.