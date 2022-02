An der A7 werden Bäume gefällt : Sofort nach Orkan „Zeynep“: Rodungen unter der Rader Hochbrücke gehen weiter

Im Bereich Schacht-Audorf rollte schweres Gerät am Sonnabend bis in die Dunkelheit hinein. Die Arbeiter stehen unter Zeitdruck. Bis Ende des Monats müssen sie das Baufeld für die neue A7-Brücke freigelegt haben.

Schacht-Audorf | Das Orkantief „Zeynep“ hat am Wochenende das öffentliche Leben in Schleswig-Holstein stark behindert und teilweise lahmgelegt. Nur unterhalb der Rader Hochbrücke (A7) war schon am Sonnabend wieder Betrieb. Die seit einer Woche laufenden Vorarbeiten für den Ersatzneubau der wichtigsten Autobahnbrücke des Landes gehen weiter. Weiterlesen: Baumfällung...

