Resthof in Ellerdorf zerstört : 1600 Liter brennendes Heizöl und zu schwacher Hydrant ließen Feuerwehr keine Chance

Das Feuer brach vermutlich durch einen technischen Defekt an der Heizungsanlage aus.

Ellerdorf | Flammendes Inferno bei einem ausgedehnten Großbrand auf einem Resthof in Ellerdorf: Trotz eines Großaufgebotes der Feuerwehren brannten die Gebäude komplett nieder. Menschen oder Tiere kamen dabei nicht zu Schaden. Hauptproblem bei den Löscharbeiten war die Wasserversorgung. Großbrand in Ellerdorf Der Brand brach am Dienstag, gegen 19.30 U...

