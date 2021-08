Rendsburg : Fit mit 100: Hildegard Erichsen geht täglich spazieren und sonntags zum Kaffeeklatsch

Am Sonntag wird Hildegard Erichsen 100 Jahre alt. Um nicht einzurosten, ist sie jeden Tag mit Rollator-Hilfe unterwegs. Und sie pflegt ihre Freundschaften.

Rendsburg | Die Rendsburgerin Hildegard Erichsen feiert am Sonntag, 1. August, ihren 100. Geburtstag. Um rüstig zu bleiben, bewältigt sie täglich ein kleines Pflichtprogramm: eine Spazierrunde mit dem Rollator. Ausflüge mit dem Bus in die Stadt bringen weitere Abwechslung in ihren Alltag. „Langeweile kenne ich nicht“, stellt die alte Dame fest. Und sie liest gern...

