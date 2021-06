Top-Temperatur 33,2 Grad : So erlebten die Menschen an Eider und Kanal den ersten Tropentag des Sommers

Zu den beliebtesten Aktivitäten zählte alles, was mit Wasser zu tun hatte. Nicht ganz so gut hatten es einige Berufstätige an ihren Arbeitsplätzen – sie mussten kreativ werden, um Abkühlung zu finden.

Rendsburg | Mia (8) und ihr Bruder Mika (4) hatten gerade beide noch eine Wasserpistole in den Händen. Jetzt klatschen sie mit ihren Handflächen auf die Wasseroberfläche und machen sich gegenseitig nass. Beide stehen etwa knietief im Wasser an der Badestelle in Borgstedt. Zahlreiche Kinder spielen am Ufer, die meisten Eltern machen es sich im Schatten unter den B...

