Im Rendsburger Zentrum : Stadtwerke am Steuer: Betreiberwechsel im Wohnmobilhafen an der Untereider

Der kommunale Energieversorger hat den Pachtvertrag für die Anlage neben dem „Aquacity“ von der NGD übernommen.

Rendsburg | Der Wohnmobilhafen am Rendsburger Schwimmzentrum ist noch nicht wieder geöffnet. Dabei könnte Platzleiterin Katrin Eckstein das Dreifache der verfügbaren Plätze gebrauchen, wie sie selbst sagt. „Ich hatte 300 Anrufe in den letzten paar Tagen. Die Leute kennen kein morgens um 7, kein abends um 9 und auch keinen Feiertag.“ Die Anfragen reichen bis in de...

