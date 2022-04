Rendsburger Wochenend-Kolumne : Tote Hose am Nord-Ostsee-Kanal: In Rendsburg ist bis zum Sommer zu wenig los

Die großen Veranstaltungen in Rendsburg sind – übers Jahr gesehen – ungleich verteilt. Ganz besonders fällt das am ruhigen Osterwochenende auf. Ein Weckruf an das Tourismus- und Stadtmarketing.

Rendsburg | Nicht alle gefühlt 450 E-Mails, die tä...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.