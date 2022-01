Tipps für den Straßenverkehr : Rendsburger Tüv-Experte erklärt: So kommen Autofahrer sicher durch den Winter

Wer einige Regeln beherzigt, kommt stressfreier durch den Winter. André Tajdel erklärt, wie man Batterie-Versagen und abgerissene Türdichtungen verhindert – und warum eine dicke Jacke für Autofahrer gefährlich sein kann.

Rendsburg | Der Winter macht im Raum Rendsburg derzeit eine Pause. Nach Schnee und Eis rund um Weihnachten, sind derzeit Plusgrade an der Tagesordnung. Doch der Winter ist noch lang. Grund genug, sich vom Experten erklären zu lassen, wie Autofahrer sicher durch die dunklen Monate kommen. André Tajdel, Leiter der Tüv-Nord-Station in Rendsburg, erklärt, was vor und...

