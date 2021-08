Weniger Tiere werden abgeholt : Rendsburger Tierheim voll belegt – auch wegen Corona

Marc Nadolny und sein Team haben derzeit viel zu tun. Weil viele nach dem harten Lockdown wieder ins Büro müssen, werden weniger Hunde, Katzen und Kleintiere vermittelt.

Rendsburg | 14 Hunde, 46 Katzen und 18 Kleintiere: Das Rendsburger Tierheim ist in diesen Tagen so gut belegt wie selten. Marc Nadolny, Vorsitzender des Rendsburger Tierschutzvereins, und sein Team haben alle Hände voll zu tun. „Corona wirkt sich schon aus, aber nicht drastisch“, sagt er. Eine Abgabeschwemme gebe es in Rendsburg nicht. „Aber wir haben nicht mehr ...

