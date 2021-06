Corona-Folgen in Rendsburg : Grillparty statt Abiball: So wollen Schüler ihren Abschluss feiern

Wollen sich mehr als zehn Personen in Innenräumen treffen, ist das nur mit Hygienekonzept möglich. Für Abiturienten ist das mit Blick auf große Abschlussbälle ein Problem. Alternativen müssen her.

Rendsburg | „Wir haben jetzt Abi, aber richtig feiern können wir das nicht“, sagt Rebecca Reich. Die 18-Jährige hat gerade ihr Abitur am Helene-Lange-Gymnasium in Rendsburg geschrieben, in der kommenden Woche stehen noch die mündlichen Prüfungen an. Immer wieder wurde umgeplant Gemeinsam mit Celina Röth gehört sie dem Abiballkomitee an – und sitzt daher sei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.