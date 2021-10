Motion-Center Holger Otto : Nach 35 Jahren: Familienunternehmen aus Rendsburg an Münchener Firma verkauft

Das bekannte Sanitätshaus wurde von der bayerischen Aiutanda gekauft. Bei dem Deal handelt es sich nicht um eine feindliche Übernahme – im Gegenteil.

Rendsburg | Orthopädische Schuheinlagen, Kompressionsstrümpfe oder Kniebandagen – viele Rendsburger denken da mit hoher Wahrscheinlichkeit an das Sanitätshaus Motion-Center Holger Otto in der Büsumer Straße. 1986 wurde das Familienunternehmen von Holger Otto gegründet. Nach und nach machten an immer mehr Standorten in Schleswig-Holstein neue Filialen auf, auch in...

