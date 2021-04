Kunstwerkstatt : Basteln per Videoschalte: Rendsburger Musikschule startet neues Projekt

Während einer Zoomkonferenz stellen die Teilnehmer zunächst Stempel, und schließlich Stoffbeutel her.

Rendsburg | Die Kunstwerkstatt der Rendsburger Musikschule startet ein neues Projekt mit dem Titel „Druckwerkstatt“. Der Online-Workshop startet am Sonnabend, 10. April. um 14 Uhr. Er richtet sich an Kinder und Jugendliche ab sechs Jahren und dauert etwa 75 Minuten. Auch interessant: Musikschule Rendsburg bietet digitale Kunstwerkstatt an Stempel aus Moosgu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.