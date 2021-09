Unternehmen stellen sich vor : Rendsburger Lehrstellenrallye lockt mögliche Azubis – und knackt einen Rekord

Nicht alle Unternehmen aus der Region sind bei den potenziellen Auszubildenden bekannt. Die Rallye will das ändern und ermöglichte 1000 Schülern einen Einblick in die Berufswelt. Coronabedingt gab es einen Rekord.

Rendsburg | Der Zulauf war enorm: Gut 1000 Schüler haben am Donnerstag die von den Wirtschaftsjunioren organisierte 7. Lehrstellenrallye in Rendsburg für sich genutzt, um zumindest kurz in die vielfältige Arbeitswelt der Region einzutauchen. Max Meier gehört zu den Organisatoren und ist begeistert von der hohen Teilnehmerzahl: „Das ist Rekord“, sagt er. Möglicher...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.