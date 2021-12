Rendsburger Kinokritik : Venom: Serienkiller, Parasiten und jede Menge Action

Ausgerechnet ein Serienkiller verbindet sich mit dem Parasiten und sorgt als Carnage für ein wahres Gemetzel.

Rendsburg | Zu Wochenbeginn veröffentlichen wir eine Kinokritik, von Gymnasiasten verfasst. Sie ist Teil von „sh:z coacht“, eines gemeinsamen Projekts von Landeszeitung und Herderschule. ,,Venom: Let There Be Carnage’’ (zu sehen im Kinocenter Rendsburg) ist die Fortsetzung des bekannten Marvel-Blockbusters ,,Venom‘‘, in dem nach wie vor das Alien glei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.