Corona-Impfung in Rendsburg : Kinderarzt Dr. Sebastian Groth: Eltern müssen keine Spätfolgen der Impfung fürchten

Seit dieser Woche immunisiert der Arzt auch 5- bis 11-Jährige in seiner Praxis. Die Nachfrage ist enorm. Seine Erfahrung hat gezeigt: Je jünger die Patienten, desto geringer die Impfreaktion.

Rendsburg | Der Andrang ist enorm, das Telefon steht bei Dr. Sebastian Groth kaum still. Immer wieder rufen Eltern an, um einen Impftermin für ihre Kinder zu vereinbaren. Seit dieser Woche werden bei dem Kinderarzt in der Stormstraße in Rendsburg auch 5- bis 11-Jährige gegen Corona immunisiert. Hintergrund ist die Freigabe des Biontech-Impfstoffs für diese Alters...

