Arbeiten in beiden Röhren : Brandversuche und Reinigung: Rendsburger Kanaltunnel zwei Nächte gesperrt

Zunächst werden die Sicherheitseinrichtungen in der Oströhre geprüft, anschließend wird die Weströhre gereinigt.

Rendsburg | Mit Brandversuchen lässt das Wasserstraßen-Neubauamt (WNA) NOK in der Nacht von Donnerstag, 15. April, auf Freitag, 16. April, die Sicherheitseinrichtungen in der Oströhre des Rendsburger Straßentunnels testen. Erst die Oströhre, dann die Weströhre In der darauffolgenden Nacht wird die Weströhre des Tunnels unter dem Nord-Ostsee-Kanal gereinigt....

