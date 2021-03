Rendsburger Kanaltunnel : Sicherheitstechnik der Oströhre wird getestet – aber noch kein Termin für die Freigabe

Überprüft werden sollen Beleuchtungsanlagen, Notrufnischen sowie Video- und Lautsprechersysteme.

Rendsburg | In der Oströhre des Kanaltunnels hat die Prüfung der Verkehrs- und Sicherheitstechnik begonnen. Dieser Vorgang wird mehrere Wochen in Anspruch nehmen, teilte das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Kiel-Holtenau (WSA) am Mittwochnachmittag mit. Getestet werden unter anderem die Beleuchtungsanlagen, Notrufnischen, Video- und Lautsprechersysteme sowie di...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.