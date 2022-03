Veranstaltungen und Feste 2022 : Rendsburger Herbst, SH Netz Cup, Norla: Termine stehen fest

Die größten Veranstaltungen in Rendsburg sollen in diesem Jahr wieder stattfinden. Coronabedingt waren sie in den vergangenen Jahren zum Teil ausgefallen. Besonders im Spätsommer ist in der Stadt viel geplant.

Rendsburg | In Rendsburg sollen nach den von Corona geprägten Jahren alle wichtigen Großveranstaltungen wieder stattfinden. Für das Stadtfest Rendsburger Herbst, den SH Netz Cup sowie die Norla-Messe stehen nun die Termine fest. Anke Samson von der „Rendsburg Tourismus und Marketing GmbH“ hofft, dass die Publikumsmagnete ohne große Corona-Auflagen auskommen. L...

