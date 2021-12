Rendsburger „Geschenkebaum“ : Hans-Heinrich Kohnke – die Musikschule spielt bei ihm die erste Geige

Seit 1993 leitet der Osterrönfelder den Trägerverein der Rendsburger Musikschule. Dafür wurde er jetzt auf dem Schiffbrückenplatz ausgezeichnet.

Rendsburg | Unter dem Geschenkebaum auf dem Schiffbrückenplatz in Rendsburg werden in der Adventszeit Menschen geehrt, die sich ehrenamtlich engagieren. Professor Hans-Heinrich Kohnke ist seit 1993 Vorsitzender des Trägervereins der Rendsburger Musikschule. Neben der Vertretung der Musikschule nach außen sieht der 88-Jährige aus Osterrönfeld seine Hauptaufgabe in...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.