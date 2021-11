Rendsburger „Geschenkebaum“ : Beate La Mendola aus Osterrönfeld organisierte Impftermine für Gehörlose

Am Dienstag wurde die Osterrönfelderin am Schiffbrückenplatz für ihr Engagement belohnt. Landeszeitung und RD-Marketing würdigen mit der Aktion Menschen, die sich in ihrer Freizeit für andere einsetzen.

Rendsburg | Auch im zweiten Jahr der Pandemie führen Landeszeitung und RD-Marketing die Tradition fort, ehrenamtlich tätige Menschen unter dem „Geschenkebaum“ am Rande des Schiffbrückenplatzes in Rendsburg zu ehren. Barrierefreie Impftermine organisiert Beate La Mendola hat in diesem Sommer zwei barrierefreie Impftermine mit Dolmetscher für Deutsch und Deut...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.