Kunden wählen Betrag selbst : Friseursalon „Golden Cut“ spendet alle Tageseinnahmen an Rendsburger Tafel

Saloninhaber Inhaber Firad Dag hatte die Idee zur Aktion. Von 9 bis 19 Uhr schneidet sein fünfköpfiges Team Haare und bietet auch andere Dienstleistungen an. Reservierungen sind nicht möglich.

Rendsburg | So eine Aktion hat die Rendsburger Tafel noch nicht erlebt. Einen Tag schneiden die vier Mitarbeiter und die eine Mitarbeiterin des Teams von „Golden Cut“ in der Altstadtpassage nur für die Rendsburger Tafel die Haare. Auch andere Dienstleistungen werden angeboten. Von 9 bis 19 Uhr werden die Wünsche erfüllt Jeder und jede kann am Mittwoch, 16. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.